Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Андрей Пивоваров в Первомайском суде Фото: Наталья Кажан/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первомайский суд Краснодара в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР, утверждающего, что фигурант дела об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной, не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, "может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью: посягательством на основы конституционного строя, обороноспособность и безопасность государства".

Срок содержания под стражей установлен до 31 июля 2021 года включительно. Прокуратура ходатайство следствия об избрании меры пресечения поддержала.

31 мая в "Пулково" с самолета сняли лидера самораспустившейся "Открытой России" Андрея Пивовара, его задержали и перевезли в Краснодар. Ему вменяют публикацию в интернете агитации в поддержку организации, признанной в России нежелательной.

История "Открытой России"

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность таких иностранных неправительственных организаций, как "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 года "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.