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Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

Евтушенков отметил трансформацию МТС в IT-компанию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент МТС Алексей Корня отказался перейти в АФК "Система" на должность первого вице-президента, сообщил РБК основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

Корня покинул пост президента МТС в марте 2021 года и был номинирован на должность первого вице-президента АФК "Система".

"Алексей действительно талантливый человек, и я очень не хотел, чтобы он уходил. Я хотел использовать его здесь, в "Системе", в качестве первого вице-президента. Но он привык быть первым человеком в компании. Он сначала не отказался, а потом, видимо, посчитал, что может попробовать (работать за пределами "Системы"). И я за то, чтобы он попробовал - у нас же крепостное право отменено в 1861 году", - сказал Евтушенков.

"МТС очень активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в IT-компанию... Здесь нужна и другая степень риска, и другое креативное мышление, и другие взаимоотношения с людьми. Алексей Корня, как бывший финансист, сдерживал смещение фокуса - тратить деньги не на основной бизнес, а на развитие каких-то вещей, которые дадут результат потом", - добавил он.

Крупнейшим акционером МТС является "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,8% акций оператора, доля эффективного участия составляет 50,02%. В свободном обращении находится 43,19% акций МТС.

МТС АФК Система Алексей Корня Владимир Евтушенков

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