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Экс-замглавы Росимущества осуждена на 7,5 лет за хищение 154 млн руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима бывшего замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину по делу о хищении более 154 млн руб.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, женщину взяли под стражу в зале заседания. Помимо основного наказания ей назначен штраф в размере 700 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2014 году Паткина и ее сообщники воспользовались деньгами плательщиков, которые неверно указали реквизиты при платежах по договорам, и зачисляли их в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Не возвращая средства на расчетные счета граждан, соучастники слали в подмосковное управление Федерального казначейства фиктивные документы с ложными сведениями о принадлежности и виде платежей.

Паткина была арестована в декабре 2017 года, вину она не признает. В октябре 2019 года она была освобождена от должности замруководителя Росимущества.

Росимущество Елена Паткина

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