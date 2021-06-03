Рухнувшее перекрытие дома завалило детей в Воронежской области
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Плита перекрытия недостроенного дачного дома обрушилась на детей в Воронежской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация о происшествии в селе Копанище Лискинского района поступила в службу 112 в 18:10.
"По предварительной информации, под завалом может находится от двух до трех детей (возраст не известен). На месте происшествия работают расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски, бригады скорой медпомощи", - говорится в сообщении.
Для разбора завала на место следует тяжелый кран.
Подробности случившегося уточняются.