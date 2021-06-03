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Уголовное дело завели после гибели 3 детей под завалами под Воронежем

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели троих детей под завалами недостроенного дачного дома в Воронежской области, сообщает СК РФ.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, вечером в четверг двое мальчиков в возрасте 12 лет и 8-летний ребенок находились в недостроенном жилом доме, расположенном в селе Копанище Лискинского района.

В это время обрушились бетонные перекрытия, и дети оказались под завалами. По завершении поисково-спасательных мероприятий их тела были извлечены без признаков жизни, говорится в сообщении.

В настоящее время по делу назначены экспертизы.

Воронежская область

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