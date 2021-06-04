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ПМЭФ-2021

МЧС запустит единую цифровую платформу оказания госуслуг

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - МЧС России к концу года запустит единую цифровую платформу государственных услуг, которые предоставляет ведомство, сообщил замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, на базе единой цифровой платформы можно будет получить практически любые услуги и функции, которые оказывает и предоставляет ведомство.

"Это и досудебное обжалование, и получение свидетельств ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам - ИФ) и лицензирование пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

По словам замминистра, сервисы заработают в полной мере уже к концу этого года.

МЧС ПМЭФ

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