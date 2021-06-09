Госдума приняла закон, легализующий онлайн-формат собраний акционеров

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который разрешает проводить в режиме онлайн собрания акционеров, в том числе годовые, а протоколы составлять не только в бумажной, но и в электронной форме или даже с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и результатов голосования - если это допускается законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица.

Изменения вносятся в Гражданский кодекс (ГК) РФ, соответствующий законопроект (1158774-7) в апреле 2021 года внесли в Госдуму председатель ее комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Сейчас по общему правилу годовые собрания акционеров должны проводиться в очном формате. При этом проведение собрания с помощью видеоконференцсвязи не считается очным. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 это требование было "заморожено" сначала на 2020 год, и позже - на 2021 год. На эти периоды компаниям разрешено проводить собрания акционеров в форме заочного голосования.

Принятие изменения позволяют компаниям проводить собрания, которые теперь будут называться заседаниями, акционеров дистанционно, то есть в онлайн-формате. При дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Поправки в ГК РФ допускают возможность совмещения очного и онлайн формата голосования. Это допустимо в случае упоминания такой возможности в законе, уставе юридического лица, либо принятия единогласного решения собрания участников гражданско-правового сообщества, говорится в документе.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

О необходимости позволить компаниям проводить собрания акционеров в онлайн-режиме чиновники говорили несколько лет. Соответствующие законопроекты разрабатывало Минэкономразвития. Осенью 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что вскоре российское корпоративное законодательства позволит проводить собрания акционеров в режиме онлайн.