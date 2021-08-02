Минэкономразвития уточнит правила для онлайн-собраний акционеров

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило уточнить правила проведения онлайн-собраний акционеров, которые были узаконены с 1 июля 2021 года изменениями в Гражданский кодекс и теперь называются заседаниями.

Эксперты настаивают, чтобы в законе об акционерных обществах было закреплено право участвующих в собраниях дистанционно на постоянный доступ к информации, сообщаемой физически присутствующим на заседании.

Правительство и Банк России несколько лет обдумывали идею разрешить проведение собраний акционеров в онлайн-формате. Принятие соответствующего решения ускорила пандемия. Пока власти на 2020-2021 годы просто допустили годовые собрания акционеров в форме заочного голосования (участие через видеоконференцсвязь не считалось очным).

Онлайн-собрания были узаконены только с 1 июля 2021 года после вступления в силу соответствующих изменений в ГК. При дистанционном участии в собрании потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и возможность участвовать обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Теперь корреспондирующие изменения готовятся для закона "Об акционерных обществах". Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития, уже внесен в правительство. Перед этим его доработали с учетом вступивших в осилу поправок в ГК, сообщил "Интерфаксу" замминистра экономического развития Илья Торосов.

Проект разрешает проводить собрания онлайн, если это допускает устав АР. Компания должна будет предусмотреть возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте.

Акционеры, зарегистрированные в реестре, с 2024 года будут получать бюллетени на электронную почту, если предоставят свой адрес регистратору, - это установлено законодательно. Однако компания может записать в уставе и иной способ отправки этих документов.

"Сейчас по умолчанию у большинства акционеров нет в реестре сведений об их адресах электронной почты, все привыкли получать их по обычной почте. Поэтому прямо в законе в переходных положениях надо установить обязанность АО публиковать на лицевой странице своих сайтов уведомления о предстоящем переходе на такую рассылку по электронной почте, чтобы все такие акционеры шли к регистратору и сообщали адреса своей электронной почты", - считает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин.

Право на информацию

Однако наибольшую озабоченность у представителей миноритарных акционеров вызывают другие положения законопроекта, а точнее - их отсутствие. Связаны они с нормами, позволяющими проводить собрания в "смешанном" формате, когда часть акционеров присутствуют на заседании лично, а часть - дистанционно.

Очень важно, чтобы при дистанционном участии акционер имел постоянный доступ к информации и сведениям, которые получают в ходе заседания присутствующие на нем физически люди, считает Спирин. Это, например, принципиально при голосовании по кандидатам в совет директоров.

"Очень важно, чтобы удаленные (принимающие участие в собрании дистанционно - ИФ) участники тоже получали информацию о кворуме собрания и о количестве голосов, отданных за кандидатов в совет директоров на заочной части собрания", - говорит Спирин. - Это критически важно для того, чтобы миноритарные акционеры могли эффективно распределить голоса за выдвинутых ими кандидатов в совет директоров".

На этом настаивает и Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ), которая направила соответствующие обращения в Минэкономразвития и ЦБ, рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор АПИ Александр Шевчук.

Лучше всего, считает Спирин, закрепить право на получение этой информации непосредственно в законе, добавив всего одну фразу. "Если в законопроекте написано, что соответствующие информационные технологии должны обеспечивать возможность принимать решения по вопросам, поставленным на голосование, то, наверное, надо еще и написать про информационную составляющую, - рассуждает он. - Не хочется, чтобы потом эту информацию при такой форме собрание не раскрывали со ссылками на то, что закон этого не требует".

АПИ также настаивает на том, чтобы участвующие дистанционно в заседании акционеры имели возможность получить подтверждение результатов своего голосования по аналогии с правом участников очного собрания требовать предоставления заверенных копий заполненных ими бюллетеней для голосования.

"Дистанционный" участник общего собрания акционеров ничем не отличается от обычного участника, присутствующего физически в месте проведения собрания, у них одни и те же права и обязанности, предусмотренные законодательством. Законопроектом меняется только способ проведения собрания, в процессе которого в полном объеме должны обеспечиваться требования акционерного законодательства о порядке проведения общих собраний акционеров. Акционер и сейчас вправе получить информацию, подтверждающую его голосование на собрании способом не противоречащим действующему законодательству", - успокаивает представителей инвесторов Торосов.

Он заверил, что министерство изучает предложения на предмет целесообразности их реализации на практике и необходимости законодательных решений. В ЦБ "Интерфаксу" тоже подтвердили получение обращения АПИ. "Банк России участвует в работе над соответствующим законопроектом, а также планирует в дальнейшем поправить положение об общих собраниях акционеров", - сообщили в пресс-службе регулятора.