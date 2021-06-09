Путин не увидел ничего нового в форме сборной Украины с очертаниями Крыма

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего нового в изображении на футболках сборной Украины карты Украины с контурами Крыма.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Российский лидер таким образом отреагировал на вопрос, связанный с решением киевских властей изобразить на футболках сборной Украины контуры карты Украины с Крымом.

"Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают, это их позиция. Она нам хорошо известна, чего здесь. Новизны здесь никакой нет", - добавил Путин.

Ранее Союз европейский футбольных ассоциаций утвердил новую игровую форму сборной Украины по футболу для Чемпионата Европы 2020 года, на которой изображены границы республики, включающие Крым. На форме также присутствуют слова популярного в стране лозунга "Слава Украине!"/"Героям слава!".

Крым после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.