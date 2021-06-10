"СберЛизинг" отметил высокий спрос на бизнес-джеты из-за COVID-ограничений полетов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Корпоративный сектор проявляет повышенный интерес к приобретению бизнес-джетов в условиях ограничений регулярного и чартерного авиасообщения с зарубежными странами, сообщил директор департамента по работе с крупнейшими клиентами "СберЛизинга" Павел Пискун.

"Напомню про один небольшой, но в настоящий момент в России, по крайней мере, очень живой сегмент - это бизнес-авиация. По-видимому, владельцы бизнесов и корпоративные центры осознали, что есть определенные сложности с тем, чтобы достигать каких-то точек регулярными или чартерными сообщениями - и достаточно активно смотрят сейчас на приобретение бизнес-джетов", - сказал Пискун в ходе конференции "Авиационное финансирование и лизинг-2021".

Сегмент бизнес-авиации маленький по сравнению с пассажирским и даже грузовым, "но жизнь там бьет ключом", отметил Пискун.