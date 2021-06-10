Депутаты одобрили идею создать единую инфосистему для грузоперевозок

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект о создании в России электронной информационной системы обмена документами (ЭДО) в сфере грузоперевозок. Операторами данной системы смогут быть частные компании с размером чистых активов не менее 300 млн рублей.

Законопроект № 997295-7 в палату летом 2020 года внесла группа сенаторов. Первое чтение он прошел в январе. Второе чтение намечено на 15 июня.

Принципы работы электронной системы оформления грузовых перевозок были закреплены в постановлении правительства № 2200 в декабре 2020 года. Оно ввело понятия "электронная транспортная накладная", "электронный заказ-наряд", "электронная сопроводительная ведомость". В нем прописаны участники электронной системы, это - грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи и фрахтовщики. Система электронного документооборота должна заработать с 1 января 2022 году, сейчас она работает в тестовом режиме.

Одобренный комитетом Госдумы законопроект законодательно закрепляет уже описанные в постановлении положения, только прописывает их в законе об уставе автомобильного транспорта. Так грузоотправители, грузоперевозчики и другие участники рынка должны будут заключить соглашения с юридическими лицами - операторами систем электронных грузоперевозок об обмене документами. В свою очередь частные операторы ЭДО должны будут передавать информацию в созданную Минтрансом государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных документов.

Основное отличие законопроекта от норм постановления в том, что депутаты уточняют требования к коммерческим операторам ЭДО: компания должны быть юридическим лицом, зарегистрированным в России; телекоммуникационная инфраструктуры должна быть в собственности; стоимость чистых активов компании должна составлять не менее 300 млн рублей.

Согласно законопроекту, Минтранс по согласованию с ФНС будет принимать решения о включении юридических лиц в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и об отказе во включении.