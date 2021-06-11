Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов, сообщает корреспондент "Интерфакса". Это стало возможным после того, как компании и городские власти договорились о введении правил для пользователей.

Стоянку с электросамокатами компании Whoosh корреспондент "Интерфакса" заметил в четверг вечером на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала. В соцсетях появились снимки со стоянками в других районах города. Приложения кикшеринга Whoosh и Urent, по наблюдению корреспондента, снова доступны для аренды.

В конце весны в ряде регионов России стали говорить о необходимости ввести регулирование в сфере аренды электросамокатов и передвижения на них. В Петербурге видимые попытки решить проблему начались с обысков в офисах кикшеринговых сервисов.

3 июня управление СК по Петербургу сообщило, что по поручению председателя СКР Александр Бастрыкина прошли обыски в компаниях Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. Поводом стали недавние случаи наездов электросамокатов на детей, дети получали тяжелые травмы.

7 июня в СК сообщили об обысках в неназванной кикшеринговой компании после того. Поводом стал наезд двух молодых людей на самокатах на мужчину и избиение потерпевшего. В СК высказали уверенность, что ответственность за подобные инциденты должны нести пока не установленные "лица из числа руководства компании", которые не обеспечили безопасность пешеходов.

9 июня фирмы по аренде электросамокатов - Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels - с утра начали приостанавливать работу в Петербурге, их приложения переставали работать, а самокаты стали исчезать с улиц. В СК сообщили об очередных обысках в компаниях Mangoo и Вusyfly по делу об оказании небезопасных услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, возбужденного после наездов на людей. Белорусская компания Eleven объявила, что прекращает работу в городе до введения новых правил шеринга самокаток.

Вечером 9 июня комитет по транспорту Петербурга подписал с крупнейшими сервисами кикшеринга соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

Чиновники рекомендовали полностью запретить езду на электросамокатах по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицам, Английской и Дворцовой набережным. Соглашение также ограничило скорость движения на улицах с плотным туристическим потоком до 10 км/ч. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных городских достопримечательностей. Кроме того, пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов.