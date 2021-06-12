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В Петербурге лавки с сувенирами к Евро проверят на наличие украинской формы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Торговлю сувенирной продукцией Евро-2020 проверят в Петербурге на предмет реализации формы сборной Украины, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу", - сказал собеседник.

По его словам, речь, в частности, идет о сувенирной торговле на стадионе, где сборная России в субботу сыграет со сборной Бельгии.

Между тем другой источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки объектов к Евро, сообщил, что не стоит ожидать торговлю формой всех участников чемпионата в Петербурге, тем более если это сборная не играет в Петербурге на групповой стадии.

"Не думаю, что вы сможете найти в сувенирной торговле форму, например, Уэльса или Швейцарии. Этот вопрос касается коммерческих ожиданий продавцов, а они не станут продавать предметы, на которые не ожидается спроса", - сказал собеседник.

При этом он не смог однозначно сказать, есть ли где-то в продаже в Петербурге форма сборной Украины к Евро-2020.

В пресс-службе оргкомитета "Интерфаксу" не смогли ответить на вопрос, продается ли где-либо в Петербурге сейчас футболка сборной Украины к Евро-2020.

В пресс-службе Фестиваля болельщиков (фанзона на Конюшенной площади) "Интерфаксу" сообщили, что формы сборной Украины в продаже у них нет.

"На территории Футбольной деревни на Конюшенной площади можно приобрести фирменную атрибутику шести стран: Россия, Финляндия, Словакия, Польша, Швеция и Бельгия", - сказал собеседник.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс не располагает.

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