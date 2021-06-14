Путин заявил, что РФ готова к выдаче хакеров США по взаимному принципу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Москва готова выдавать киберпреступников Вашингтону в том случае, если будут достигнуты соответствующие двусторонние договоренности, и США будут действовать аналогично, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах, и там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны - обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован на медиа-платформе "Смотрим" в воскресенье.

Он добавил: "Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдет на это, мы будем это делать, но только в том случае, если другая сторона, в данном случае - Соединенные Штаты, согласятся с тем же самым и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации".

Путин подчеркнул, что вопрос кибербезопасности на сегодняшний день один из самых важных , поскольку "всякие отключения от целых систем ведут к очень тяжелым последствиям, а это оказывается возможным".

Президент России отметил, что от встречи с Байденом он ожидает восстановления личных контактов и отношений, прямого диалога и создания реально функционирующих механизмов по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что готов привлекать к ответственности в своей стране людей, совершающих преступления против России.

"Я открыт к тому, чтобы привлекать к ответственности людей, если совершают преступления против России и при этом- находятся в США", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу возможного сотрудничества в борьбе против киберпреступников.

Байден отметил, что знает о словах президента РФ Владимира Путина о готовности выдавать киберпреступников в США, если Вашингтон будет делать то же самое и для России. "Потенциально это может быть признаком прогресса", - сказал президент США.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Байден на встрече с Путиным решительно потребует от российского руководства принятия мер против хакеров, которые якобы действуют с российской территории.

"Президент ясно даст понять россиянам, что они не могут укрывать кибертеррористов и преступников в своей стране и не нести за это ответственность", - заявила она, добавив, что "они должны взять на себя ответственность за решение этого вопроса".

По мнению дипломата, "президент Байден будет откровенным и жестким".