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В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин

В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация "Росасфальт" (объединяет дорожников и производителей асфальтобетонных смесей) обратилась к властям с предложением ужесточить правила применения шипованных шин в РФ, в организации, в частности, предлагают штрафовать водителей, использующих покрышки с шипами летом, на 2 тыс. рублей, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст обращения.

Подобное предложение "Росасфальт" направил в правительство, Минтранс, МВД, Госдуму и другие органы власти. "Ъ" отмечает, что хотя в РФ действует формальный запрет на применение шипованной резины в июне-августе, однако штрафы за это нарушение не предусмотрены. "Росасфальт" предлагает штрафовать за это нарушение на 2 тыс. руб. по ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

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Ассоциация также предложила установить в регионах четкий период времени, когда можно будет использовать шипованную резину. В "Росасфальте" также считают необходимым ограничить скорость таких машин 80 км/ч за городом, 60 км/ч - в городе. Кроме того, водители машин с шипованными шинами должны будут установить знак "Ш" под лобовым и задним стеклами, чтобы скорость таких автомобилей можно было контролировать камерами.

Президент "Росасфальта" Николай Быстров заявил "Коммерсанту", что ситуация с использованием "шипов" обострилась также из-за необходимости реализовать нацпроект "Безопасные и качественные дороги". К 2030 году в стране должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог, но из-за бесконтрольного применения шипованной резины уже через один-два года снова появляется колея, пояснил он. Быстров также подчеркнул, что речь идет не о запрете "шипов", а о регулировании их использования.

В Минтрансе подтвердили факт получения обращения "Росасфальта". Там заявили, что необходимо проанализировать, как такие меры могут повлиять на "всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей". В ведомстве также отметили, что на многих дорогах зимой даже после обработки их реагентами сложно обойтись без шипованной резины.

ГИБДД не поддержала вышеупомянутые предложения "Росасфальта". В Минтрансе Подмосковья из озвученных идей поддержали лишь инициативу по ограничению скорости для машин с "шипами". Депутат Госдумы Александр Васильев ("Единая Россия") счел, что это вопрос должны решать собственники дорог и что нужно дать им право вводить ограничения на использование "шипов" вплоть до полного запрета на такие шины.

Росасфальт МВД Госдума Минтранс

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