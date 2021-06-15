Google объяснил удаление ролика о COVID-19 на YouTube-канале Слуцкого

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ролик с YouTube-канала главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого был удален в соответствии с правилами видеохостинга в отношении ложной информировании о COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

Представитель компании заявил, что видео нарушает правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. "В частности, часть видео напрямую связывала большое количеством смертей от коронавируса с вакцинацией",- сказал собеседник агентства.

14 июня Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале "Депутат Слуцкий". В письме РКН отмечается, что "подобные действия компании Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры". По данным РКН, материал, доступ к которому был ограничен администрацией видеохостинга YouTube, "освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V".

В воскресенье, 13 июня, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал на своем YouTube-канале, что администрация видеохостинга заблокировала его ролик, в котором шла речь "о вакцинном занавесе, который пытаются построить Европа и США".