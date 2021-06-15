Житель Рязани оштрафован на 300 тыс. рублей за оправдание терроризма

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Решением 2-го Западного окружного военного суда житель Рязани оштрафован на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области.

Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

По словам собеседника агентства, обвиняемый размещал в интернете материалы, в которых оправдывал как идеологию терроризма в целом, так и совершение конкретных террористических актов.

"Осужденный не входил ни в какую экстремистскую организацию, он скорее относится к той категории, которую принято называть "диванными воинами", - уточнил представитель пресс-службы.

Это уже второе подобное дело в этом году. Как сообщалось ранее, в апреле месяце суд уже приговорил жителя Рязани к штрафу в 300 тыс. рублей за публичное оправдание терроризма, и в том числе произошедшего 31 октября 2018 года теракта в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, в результате которого нападавший погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения.