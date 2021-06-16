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Патрушев заявил об усилении прокурорского надзора за реализацией нацпроектов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Расходование бюджетных средств при реализации национальных проектов находится под особым контролем прокуратуры, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Усилен прокурорский надзор за целевым расходованием бюджетных средств, соблюдением требований конкурсных условий и процедур", - заявил Патрушев на выездном совещании в Самаре в среду.

Секретарь СБ РФ отметил, что созданная в рамках государственной автоматизированной системы "Управление" информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов "уже активно используется в целях выявления правонарушений".

По его словам, также реализуются мероприятия по выявлению организаций, оформленных на подставных лиц, пресечению попыток вывода бюджетных средств в "теневой оборот" и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, приняты меры по повышению уровня взаимодействия правоохранительных органов с межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Хищения при реализации нацпроектов в регионах

"По-прежнему отмечаются факты хищений бюджетных средств представителями региональных органов государственной власти и местного самоуправления с использованием своего должностного положения", - заявил Патрушев.

По его словам, множество нарушений связано с аффилированностью исполнителей и заказчиков контрактов, отсутствием должного контроля за качеством выполненных работ, а также искажением информации о результатах реализации проектов.

"Кроме того, органами прокуратуры выявляются нарушения при проведении доследственных проверок, а также бездействия территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на обращения заказчиков", - сказал Патрушев.

Он пообещал держать на контроле работу по предупреждению и пресечению правонарушений при реализации нацпроектов, в том числе по защите бюджетных средств от преступных посягательств.

В частности, в Приволжье в прошлом году было выявлено более 11 тысяч правонарушений, связанных с реализацией национальных проектов, возбуждено 107 уголовных дел, установлены факты участия в "теневых" финансовых схемах более 30 организаций-исполнителей госконтрактов.

"Скоординированными действиями правоохранительных органов в целом предотвращен ущерб бюджетам всех уровней на сумму почти 220 млн рублей, из них уже возмещено более 86 млн рублей", - заявил Патрушев.

Совбез РФ Николай Патрушев

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