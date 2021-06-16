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Байден объяснился в разговоре с Путиным после скандального интервью

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден после интервью, где он назвал российского лидера "убийцей", позвонил и объяснился.

"По поводу резких заявлений. Что могу сказать: все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили", - сказал Путин журналистам в среду.

Диалог президентов наедине длился два часа, по его итогам Путин счел своего коллегу опытным, а общение - конструктивным.

"Он предложил нам встретиться - это же его инициатива. Мы встретились. И, повторю, разговор был весьма конструктивный, я лишний раз убедился, что президент Байден - человек очень опытный, это совершенно очевидно, мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз", - сказал он.

Президент РФ заявил по итогам переговоров, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдное понимание "красных линий".

"Должен вам сказать откровенно, вот так далеко и понятно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, думаю, что в ходе этих консультаций, также как и по совместной работе в Арктике и по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей", - добавил Путин.

Владимир Путин Джозеф Байден

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