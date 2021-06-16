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Байден предупредил о разрушительных последствиях для РФ в случае гибели Навального

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил ему о разрушительных последствиях для России в случае гибели оппозиционера Алексея Навального, находящегося в заключении.

"Я ему сказал, что последствия этого были бы разрушительными для России", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров.

Байден также сказал Путину, что в разговоре Вашингтона и Москвы будут подниматься вопросы прав человека, в частности, ситуация с оппозиционером Навальным.

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"Я очень четко сказал президенту Путину, что мы будем поднимать вопросы о фундаментальных правах человека, потому что это является нашей основой, это является самоочевидным", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита в среду.

Поэтому, отметил Байден, будут подниматься такие вопросы, как ситуация с Навальным.

14 июня Байден сказал, что РФ испортит отношения с ним в случае, если Навальный скончается в местах лишения свободы. "Это бы ухудшило отношения (России - ИФ) с остальным миром и лично со мной", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о его реакции в случае смерти оппозиционера, отбывающего заключение в РФ.

Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, затрагивалась ли на переговорах с Байденом тема Навального, сообщил, что Байден по своей инициативе поднял тему правозащитной деятельности в России в ходе саммита.

Путин также заявил, что по его мнению, Навальный осознавал, что нарушает российское законодательство и сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию.

Первые переговоры Путина и Байдена

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США РФ Джо Байден Владимир Путин Алексей Навальный

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