Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:34Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

США допустили изоляцию Китая при отказе участвовать в поиске истоков COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Китай столкнется с изоляцией в международном сообществе, если не будет сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения COVID-19, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News.

"Именно эта дипломатическая работа - объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это (COVID-19 - ИФ) взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", - сказал Салливан.

В миреГлава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавирусаЧитать подробнее

По его словам, президент США Джо Байден смог побудить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии. Салливан подчеркнул, что американский лидер получил поддержку, и по итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором отмечается, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.

Ранее Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. В то же время глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках прошедшего в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США Китай коронавирус COVID-19 Джейк Салливан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый вариант штамма коронавируса

В Индии обнаружили новый вариант штамма коронавируса

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

США назвали необходимое время для понимания возможности стратегического диалога с РФ

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей

Стрельба произошла на избирательном участке в Армении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');