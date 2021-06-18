Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам установят в Иркутске

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сквер в память о медработниках, погибших, исполняя профессиональный долг при борьбе с новой коронавирусной инфекцией, разобьют в Иркутске, сообщил губернатор Игорь Кобзев в пятницу.

"Конечно, сложно представить этот сквер без памятника. К разработке его эскиза мы привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. Они представили шесть вариантов. В итоге решено выбирать из трех работ", - написал Кобзев в инстаграме.

Он призвал жителей региона высказать свое мнение относительно представленных эскизов в комментариях.

"Выбор предстоит непростой. Конечно, надо, чтобы свою точку зрения выразили и коллеги погибших медиков, и жители городов, в которых они трудились. В комментариях пишите свое мнение. Это должен быть наш общий выбор", - сказал Кобзев.

По его словам, сквер Героев-медиков появится на улице Станиславского.