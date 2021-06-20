Путин проведет очередную "Прямую линию" 30 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 30 июня проведет очередную "Прямую линию", сообщает пресс-служба президента России.

"30 июня с.г. Президент Российской Федерации В.В.Путин проведёт очередную "Прямую линию". Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu".

Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня, подчеркивается в сообщении.

"Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40", - говорится в сообщении.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).

Подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), подчеркивается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что "Прямая линия" Путина состоится в 2021 году. В прошлом году ее не было из-за пандемии коронавируса.