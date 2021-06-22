"Прямая линия" с Путиным в этом году будет "высокотехнологичной"

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в текущем году пройдет "прямая линия" с Владимиром Путиным.

"По понятным соображениям студии в этом году не будет, линия высокотехнологичная будет. Упор делается именно на приложение для смартфонов. Приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом или радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, с президентом будут ведущие.

Приложение для смартфонов, сообщил пресс-секретарь президента, "абсолютно мультиформатное", оно позволит людям напрямую общаться с главой государства.

"Будет прямой разговор, президент будет иметь возможность ответить, увидеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин 30 июня проведет очередную "прямую линию".