Половине Ялты вернули воду, отключенную после ливней и схода селей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. абонентов Ялты подключили к центральному водоснабжению - это почти половина от общего количества, вода пригодна для питья, утверждает администрация города.

Отмечается, что работы по подключению продолжаются.

"Сотрудники водоканала делают все возможное, чтобы оперативно подключить к водоснабжению всех ялтинцев и заверяют: вода, которая идет из крана - чистейшая и полностью пригодна к употреблению", - цитирует администрация сити-менеджера курорта Янину Павленко.

Она добавила, что организован подвоз бутилированной воды.

Воду в Ялте отключили в пятницу около часа дня после сильных ливней и схода селей. МинЖКХ Крыма отметило тогда увеличение мутности воды.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма один человек погиб, 19 получили травмы, одна женщина пропала. Ущерб пока не подсчитан.