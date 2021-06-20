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В Ялте продолжит действовать запрет на купание как минимум трое суток

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запрет на купание на пляжах Ялты, в которой устраняют последствия подтопления, распространен как минимум на три дня, сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации ЧС в воскресенье.

"Купание в море категорически запрещено - трое суток как минимум", - говорится в сообщении.

О запрете купания до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением дезинфекции сообщили накануне. Еще более 40 пляжей из 86 требуют уборки.

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По информации оперштаба, в Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов. Если необходимо, они могут обратиться за помощью через сайт министерства курортов и туризма или по телефону.

Транспортное сообщение в городе пока ограничено, у сотни абонентов нет света, у 130 - газа, есть перебои с водоснабжением - воду обещают дать через три часа.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 24 получили травмы, женщина и мужчина пропали. Начат подсчет ущерба.

Наводнение в Крыму

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