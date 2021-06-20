Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число людей, пропавших без вести в Ялте после накрывшего регион циклона, выросло до двух человек, пострадавших - до 24-х, сообщила "Интерфаксу" глава администрации города Янина Павленко.

"Второй (пропавший без вести - ИФ) - мужчина", - сказал она.

До этого сообщалось о поисках женщины. По данным на субботу, пострадавшими числились 19 человек. У них легкие травмы.

Павленко уточнила, что туристов среди них нет. "Местные", - сказала глава Ялты.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтоплены несколько сотен домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Ущерб от стихии пока не подсчитан.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об одном погибшем во время сильного ливня в Ялте.