Более 70 автомобилей утонули в Крыму из-за ливней

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Крымские спасатели транспортировали 74 автомобиля, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за подтопления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС России по республике в воскресенье.

Отмечается, что оказана помощь по эвакуации 31 машине в Керчи, 39 - в Ялте и 4 - в селе Приозерное Ленинского района.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что порядок возмещения ущерба владельцам затопленных автомобилей в законе не предусмотрен. Однако власти региона обещают все равно помочь таким гражданам, прорабатывают порядок с федеральным центром.

Жители и гости Крыма за последние дни опубликовали сотни фото и видео с затопленными машинами: некоторые были по крышу в воде, часть снесло потоками, были кадры с перевернутым автомобилями в море.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 24 получили травмы, женщина и мужчина пропали. Начат подсчет ущерба.