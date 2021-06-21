Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Космонавт Сергей Крикалев будет работать в должности исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, сообщила в понедельник госкорпорация.

"Такое решение принято после его встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Олеговичем Рогозиным, с учетом опыта и компетенций Крикалева", - говорится в сообщении.

15 июня Рогозин сообщил, что уволенный с должности исполнительного директора "Роскосмоса" Крикалев может стать главой организации, отвечающей за эксплуатацию МКС. "В каком качестве Сергей Константинович будет управлять этой системой - мы с ним договорились решить к понедельнику на следующей неделе. То ли это будет главный советник корпорации, или он остается в своей должности, которая сейчас у него есть - исполнительного директора - это вообще вопрос формальный", - сказал Рогозин.

11 июня сообщалось, что Крикалев перешел на должность советника главы госкорпорации, а его направление перейдет к исполнительному директору "Роскосмоса" по науке Александру Блошенко.

Позднее газета "Московский комсомолец" сообщила, что причина увольнения Крикалева связана с несогласием космонавта по поводу выделения бюджетных средств для съемок фильма на орбите. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Крикалев "был уволен после прошедшего два дня назад наблюдательного совета при "Роскосмосе", на котором Сергей Константинович выступил с резким несогласием по поводу выделения средств "Роскосмоса" на съемки фильма "Вызов", которые планируется провести в октябре этого года".