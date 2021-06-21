Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Задержаны организаторы сплава на катамаранах в КЧР, где погибли два туриста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Карачаево-Черкесии задержали организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли два человека. Об этом сообщает Следственное управление СКР по КЧР в понедельник.

Задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара.

"Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

18 июня во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами. В результате инцидента два человека погибли, 12 смогли самостоятельно выбраться из воды. По данным Минздрава КЧР, один из пострадавших госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, показаний для госпитализации нет.

Туристическая группа, состоявшая из жителей Московской области и Краснодарского края, не была зарегистрирована в МЧС.

Карачаево-Черкесия КЧР

Новости по теме

Новости

В РФ появится возможность заочного признания гражданина инвалидом

В Подмосковье осталось свободно 11% коек для COVID-пациентов

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам
Пандемия коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ЦИК РФ выявил попытки иностранного вмешательства еще до старта выборов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Сахалинский губернатор назвал недопустимой вакцинацию под угрозой увольнения

ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

"Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости

Минздрав рекомендовал ревакцинацию раз в полгода при росте COVID-заболеваемости
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');