Задержаны организаторы сплава на катамаранах в КЧР, где погибли два туриста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Карачаево-Черкесии задержали организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли два человека. Об этом сообщает Следственное управление СКР по КЧР в понедельник.

Задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара.

"Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

18 июня во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами. В результате инцидента два человека погибли, 12 смогли самостоятельно выбраться из воды. По данным Минздрава КЧР, один из пострадавших госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, показаний для госпитализации нет.

Туристическая группа, состоявшая из жителей Московской области и Краснодарского края, не была зарегистрирована в МЧС.