Два туриста погибли при опрокидывании катамарана в Карачаево-Черкесии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы начали доследственную проверку по факту происшествия на реке Кубань в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, где при опрокидывании двух катамаранов погибли два туриста. Об этом сообщает управление СКР по КЧР в пятницу.

Во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами. В результате инцидента два человека погибли, 12 смогли самостоятельно выбраться из воды.

По данным Минздрава КЧР, один из пострадавших госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, показаний для госпитализации нет.

Туристическая группа состояла из жителей Московской области и Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КЧР. Группа не была зарегистрирована в МЧС. По предварительной информации, в ее состав входили только взрослые люди, несовершеннолетних среди них не было.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и МВД по КЧР. К проверке происшествия подключилась также прокуратура Карачаево-Черкесии.