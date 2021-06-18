Прирост заболеваемости коронавирусом в РФ за пять дней превысил 34%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Прирост заболеваемости в России на этой неделе составил более 34%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Как вы знаете, в последние дни мы наблюдаем серьезный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией в РФ, абсолютными лидерами являются Москва, Московская область, и прирост заболеваемости за последние пять дней на этой неделе по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4 %. По Москве эти показатели выше. В этом же интервале это 54,4%", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Вице-премьер отметила, что первая причина роста – это несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, "особенно в период, когда еще в стране не сформировался так называемый коллективный иммунитет".

Кроме того, Голикова подчеркнула, что есть три фактора, которые влияют на снижение уровня заболеваемости: охват тестирования, то есть своевременное тестирование граждан, которые заболели коронавирусной инфекцией, соблюдение ограничительных мер и вакцинация.

"Второй момент, который стал причиной, о котором тоже нельзя не сказать, что в целом в мире и у нас происходит мутация штаммов новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова.

Рост смертности за два дня

Подъем связанной с коронавирусной инфекцией смертности фиксируется в течение последних двух дней в России, заявила вице-премьер.

"В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть до последних дней, в последние два дня, к сожалению, это рост фатальных исходов", - сказала Голикова в ходе брифинга.

Единичные случаи заболевания COVID-19 после вакцинации

Голикова отметила, что факты заболевания COVID-19 после вакцинации носят единичный характер.

"Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть. Факты такие имеются, хотя они носят единичный характер", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Она добавила, что, если привитый от коронавируса человек заболевает, при своевременном обращении врачу он переносит COVID-19 в легкой форме.

Голикова также отметила важность соблюдения ограничительных мер даже после вакцинации.

По ее словам, снижение заболеваемости COVID-19 произойдет тогда, когда большинство граждан вакцинируется, таким образом сформировав коллективный иммунитет.