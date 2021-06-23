В РФ запущен сервис мониторинга данных о вакцинации сотрудников промпредприятий

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) запущен сервис сбора данных о вакцинации сотрудников предприятий промышленности РФ, говорится в сообщении Минпромторга.

В министерстве отмечают, что оповещение о необходимости предоставить сведения через ГИСП получили уже более 10 тыс. промышленных предприятий.

"Сервис позволяет организациям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, сотрудников, готовых к вакцинации, и тех, кто переболел COVID-19", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

"Эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности, и совместно с Роспотребнадзором вырабатывать рекомендации по предотвращению распространения заболевания на производствах и минимизации экономических последствий пандемии для предприятий", - подчеркнул министр.