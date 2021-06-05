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В Хабаровском крае женщина утонула после опрокидывания лодки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Надувная лодка с группой туристов опрокинулась на реке в Хабаровском крае, погибла женщина, сообщила в субботу прокуратура региона.

"Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе поселка Солонцовый района имени Лазо в 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы", - говорится в сообщении.

В результате погибла женщина, ее тело достали рыбаками.

Остальные туристы в настоящее время находятся в безопасности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

Хабаровский край

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