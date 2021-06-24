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Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
Певица Земфира
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центральный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры (Рамазановой) к писателю Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства, сообщила пресс-служба суда.

"27 мая 2021 года в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истце и ее творчестве, назвал... "наркоманкой". Истец указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми", - говорится в сообщении.

В иске певица просит суд взыскать с Гришковца компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также признать слова, сказанные Гришковцом на "Дожде", не соответствующими действительности, и обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала.

Этот иск зарегистрирован судом 23 июня. "В случае соблюдения всех требований закона, требований к исковому заявлению, согласно ст. 133 ГПК РФ судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда", - отметила пресс-служба.

Ранее Гришковец уже заявил, что сожалеет о сказанном и готов принести Земфире извинения.

Писатель и драматург Гришковец живет в Калининграде.

Земфира Евгений Гришковец

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