Кремлю неизвестно о протестах против обязательной вакцинации в РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о проведении в РФ акций в знак протеста против обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда отраслей.

"Честно говоря, нам даже неизвестно о каких-то акциях", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет". "Им нужно просто читать, в том числе и наши разъяснения", - сказал Песков.

"Мы пока не замечаем таких акций, я от вас об этом слышу, я нигде не читал и не видел такой информации", - сказал Песков журналистам.

В настоящее время в ряде регионов РФ приняты решения об обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей. На такие меры решили пойти в Москве, Калининградской области, Краснодарском крае и других субъектах.