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Житель Прикамья попытался сжечь десять человек во время ссоры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Пермском крае возбудили уголовное по факту попытки сжечь десять человек в гараже в Соликамске, сообщается на сайте регионального управления СК России в субботу.

"В ночное время 26 июня 2021 года в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджог", - говорится в сообщении.

В гараже находились семеро мужчин и три женщины, шестеро человек, включая подозреваемого, госпитализированы с ожогами в больницы.

По данным следствия, нетрезвый 44-летний подозреваемый поссорился с находящимися в гараже людьми, а также устроил драку. После этого он сходил домой за канистрой с бензином, вернулся в гараж, облил компанию из 10 человек и поджег зажигалкой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).

Пермский край Соликамск

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