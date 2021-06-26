Двоих пострадавших при поджоге в гараже Соликамска перевезут в Пермь

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Один из пострадавших от поджога в гараже в Соликамске (Пермский край) находится в очень тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в субботу.

"Он в реанимации. Один в удовлетворительном состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По данным Минздрава, среди пострадавших пятеро мужчин и одна женщина. Двоих пациентов планируется перевезти на лечение в Пермь.

В ночь на субботу нетрезвый житель Соликамска после конфликта и драки в гараже облил находившихся там десять человек бензином и поджег. В гараже находились семеро мужчин и три женщины. Шесть человек, включая подозреваемого, госпитализированы с ожогами в больницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).