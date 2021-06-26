Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:47Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

В поселке Южный на Кубани введен режим ЧС из-за подтопления домов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Более сотни дворов и десять жилых домов оказались подтоплены в субботу вечером в одном из поселков Белореченского района Краснодарского края в результате вызванного сильными дождями паводка, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

"В поселке Южный во время сильного дождя (до 40 мм за день) и просадки грунта в месте впадения реки Чибрик в реку Пшеха, произошел подъем уровня реки Чибрик. В результате подтопило порядка 150 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода", - говорится в сообщении.

Решением главы Белореченского района в поселке Южном переведен режим ЧС. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По уточненным данным, которые приводит пресс-служба, объекты объекты электро- и газоснабжения в поселке не нарушены и работают в штатном режиме. На месте работает оперативная группа МЧС. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краю Никита Гавриляк, в свою очередь, сообщил журналистам, что объявлен сбор аэромобильной группировки.

"На вооружении группировки - мотопомпы, световые башни, аварийно-спасательный инструмент, плавсредства. Проводятся работы по расчистке русла реки. Вода пошла на спад", - уточнил Гавриляк.

Также на месте подтопления развернут опорный пункт, добавил он. Организованна работа межведомственного оперативного штаба в Краснодаре и на месте происшествия. Для оценки последствий применятся беспилотная авиация МЧС России. Дополнительно на место направлены пожарные насосные станции для откачки воды, а также направлены силы и средства региональной службы "Кубань СПАС".

Кубань Краснодарский край МЧС России

Новости

Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе

Что произошло за день: суббота, 26 июня

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

В Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков

Улицы Ялты вновь превратились в реки после ливня

Житель Прикамья попытался сжечь десять человек во время ссоры

В Ялте начался ливень

В Ялте начался ливень

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот

Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');