В поселке Южный на Кубани введен режим ЧС из-за подтопления домов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Более сотни дворов и десять жилых домов оказались подтоплены в субботу вечером в одном из поселков Белореченского района Краснодарского края в результате вызванного сильными дождями паводка, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

"В поселке Южный во время сильного дождя (до 40 мм за день) и просадки грунта в месте впадения реки Чибрик в реку Пшеха, произошел подъем уровня реки Чибрик. В результате подтопило порядка 150 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода", - говорится в сообщении.

Решением главы Белореченского района в поселке Южном переведен режим ЧС. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По уточненным данным, которые приводит пресс-служба, объекты объекты электро- и газоснабжения в поселке не нарушены и работают в штатном режиме. На месте работает оперативная группа МЧС. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краю Никита Гавриляк, в свою очередь, сообщил журналистам, что объявлен сбор аэромобильной группировки.

"На вооружении группировки - мотопомпы, световые башни, аварийно-спасательный инструмент, плавсредства. Проводятся работы по расчистке русла реки. Вода пошла на спад", - уточнил Гавриляк.

Также на месте подтопления развернут опорный пункт, добавил он. Организованна работа межведомственного оперативного штаба в Краснодаре и на месте происшествия. Для оценки последствий применятся беспилотная авиация МЧС России. Дополнительно на место направлены пожарные насосные станции для откачки воды, а также направлены силы и средства региональной службы "Кубань СПАС".