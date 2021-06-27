Кабмин к октябрю подготовит план по снижению уровня углеродоемкости экономики РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно подготовить "дорожную карту" по снижению уровня углеродоемкости российской экономики. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте Кремля.

"В целях уменьшения накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза и с учетом ранее данных поручений разработать план мероприятий ("дорожную карту") по снижению уровня углеродоемкости российской экономики", - говорится в перечне поручений.

При этом необходимо предусмотреть сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной деятельности, а также "увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов, в том числе за счет повышения эффективности использования лесов и земель, а также путем применения современных технологий лесовосстановления и агропромышленных технологий, обеспечивающих восстановление плодородия почв".

Срок подготовки документа 1 октября 2021 года.

Также поручено "обеспечить возможность реализации начиная с 1 июля 2022 г. на территории РФ климатических проектов по сокращению (предотвращению) выбросов парниковых газов и (или) увеличению поглощения парниковых газов".

Поручено предусмотреть принятие необходимых нормативных правовых актов, устанавливающих в том числе возможность реализации таких проектов на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения; критерии отнесения проектов к климатическим, а также систему оценки результатов их реализации; меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов; возможность участия иностранных организаций; перечень приоритетных категорий проектов с учетом природно-экологического и технологического потенциала РФ.

Доклад по этому вопросу правительство должно будет представить до 1 октября 2021 года, а далее - ежеквартально.

Также президент поручил "с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование механизмов создания наукоемких технологических решений в целях получения достоверных сведений о состоянии окружающей среды и климатических изменениях, принимая во внимание необходимость международного признания таких сведений". Срок - 31 декабря 2021 года.