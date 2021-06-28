Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:23Заразились
на 27.06В России 5 451 291+20 538В мире 180 783 947+373 867

Девять пьяных подростков попали в ДТП под Астраханью

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Астраханской области произошла авария с участием девяти пьяных подростков, из них восемь пострадали, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"На въезде в поселок Зеленга перевернулся автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось девять подростков 15-18 лет. Восемь из них госпитализированы", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавшие, включая водителя, были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Астраханская область Зеленга

Новости

В Хакасии работников сферы услуг и торговли обязали привиться от COVID

Что произошло за день: воскресенье, 27 июня

Всем россиянам с 30 июня для въезда в Грецию потребуется ПЦР-тест

Всем россиянам с 30 июня для въезда в Грецию потребуется ПЦР-тест

Две заключенные погибли в колонии Ивановской области

Минобрнауки РФ не стало связывать вопрос поступления в вузы с вакцинацией

Минобрнауки РФ не стало связывать вопрос поступления в вузы с вакцинацией

Вакцинацию от COVID работающих в РФ иностранцев поручено провести до 15 июля

Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина

Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина
Пандемия коронавируса

Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил 20,5 тысяч

Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил 20,5 тысяч

В Крыму объявили штормовое предупреждение еще на двое суток

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');