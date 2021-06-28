Девять пьяных подростков попали в ДТП под Астраханью

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Астраханской области произошла авария с участием девяти пьяных подростков, из них восемь пострадали, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"На въезде в поселок Зеленга перевернулся автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось девять подростков 15-18 лет. Восемь из них госпитализированы", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавшие, включая водителя, были в состоянии сильного алкогольного опьянения.