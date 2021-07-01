Подача заявлений на пособия для детей и беременных стала доступна на Госуслугах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Форма заявления для оформления ежемесячных пособий на детей 8-17 лет из неполных семей, а также женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, запущена на портале Госуслуг, сообщили "Интерфаксу" в Минцифры РФ.

"Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически", - пояснили в министерстве.

Там добавили, что заполненное заявление будет направлено на рассмотрение в Пенсионный фонд РФ, после чего пользователю через личный кабинет на портале Госуслуг поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

В Минцифры уточнили, что право на пособия имеют граждане, размер среднего дохода на каждого члена семьи которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту пребывания или фактического проживания заявителя.

Два новых пособия вводятся по поручению президента РФ с 1 июля, они будут назначаться с учетом размера дохода семьи. В конце июня кабмин утвердил постановление о выделении свыше 46,6 млрд рублей из резервного фонда правительства на выплату новых пособий.

Женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности и находящиеся в трудной финансовой ситуации, ежемесячно до рождения ребенка будут получать около 6,3 тыс. рублей. В 2021 году такую поддержку получат более 400 тыс. женщин, на эти цели будет направлено более 10 млрд рублей. Специальные выплаты детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях, будут составлять около 5,5 тыс. рублей в месяц. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем 1 миллиона детей. На эти цели будет направлено более 46 млрд рублей.