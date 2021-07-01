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Песков отметил непредсказуемость американцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российско-американский диалог усложняет непредсказуемость представителей США, предположил в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Определенная доля непредсказуемости у наших визави за океаном присутствует. Наверно, это серьезно осложняет все дела", - заявил он.

Диалог двух президентов, состоявшийся в Женеве, Песков назвал конструктивным.

Он добавил, что Владимир Путин всегда уважителен в отношениях с другими лидерами.

"Я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", - заявил Песков.

Путин и президент США Джо Байден провели встречу в Женеве 16 июня. На следующий день российский лидер назвал Байдена "профессионалом", который "в материале", ничего не пропускает и с которым нужно работать внимательно.

Первые переговоры Путина и Байдена

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США Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Песков

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