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Госдеп подтвердил, что посол США Салливан на этой неделе вернется в РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Посол США Джон Салливан на этой неделе вернется в Россию, сообщил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Представитель госдепа заявил, что посол Джон Салливан на текущей неделе вернется в Москву", - написала в твиттере корреспондент CNN Кайли Этвуд.

Ранее в понедельник "Интерфаксу" стало известно из информированных источников, что Салливан планирует вернуться в Москву до конца текущей недели.

"Посол планирует к концу недели вернуться в Москву", - сообщил один из собеседников агентства.

Договоренность о возвращении послов РФ и США к месту их работы была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов в минувшее воскресенье уже вернулся в Вашингтон.

Салливан покинул Россию в конце апреля по рекомендации российской стороны. Ранее в том же месяце США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ. Кроме того, Кремль рекомендовал послу Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги, который в марте был приглашен в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News плохо отозвался о России и президенте Владимире Путине.

США Россия ЛДжон Салливан

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