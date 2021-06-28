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На защиту Керчи от будущих подтоплений понадобится 700 млн рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Проект защиты Керчи, пострадавшей неделю назад от подтопления после сильных ливней, от подобных ситуаций в будущем подготовили специалисты Госкомводхоза Крыма, мероприятия "тянут" на 700 млн рублей.

"Мы предлагаем по всем рекам провести капитальный ремонт, расчистку и укрепление берегов, там, где это необходимо, - русла расширить, пересчитать все мостовые переходы, включить их в проект, а также - самое главное - в пойме двух рек, там где была основная площадь водосбора, построить пруды-накопители, которые позволят как минимум до 10 миллионов (кубометров - ИФ) удерживать воду и регулировать ее сход в основную реку, которая уходит в город, а также (регулировать - ИФ) образование селей, которые будут идти во время потока ", - сказал председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Игорь Вайль на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

"Такой проект мы оценили совместно с Минстроем (Крыма - ИФ) порядка в 700 миллионов рублей", - добавил Вайль.

Режим ЧС действует в Крыму с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей.

Наводнение в Крыму

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