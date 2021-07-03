Что произошло за день: суббота, 3 июля

Стратегия нацбезопасности, гранты для московских предприятий и смерть вдовы отравленного банкира

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. США стали единственной страной - источником угроз в отношении России, - которая упоминается в документе. В стратегии отмечается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России.

- Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с середины января: 24 439 новых заболевших. В Москве показатель вновь вырос и составил 7446. В стране умерли еще 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию.

- Первые по скорости вакцинации компании Москвы получат НДФЛ-компенсации. Гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей, полагаются первым 100 предприятиям столицы, которые вакцинируют от COVID 60% своих сотрудников. Кроме того, рестораны, которые обслуживают посетителей по QR-кодам, по итогам третьего квартала получат гранты на 100%-ную оплату коммунальных услуг за этот период.

- Вдова отравленного самарского банкира Пузикова найдена мертвой. На теле женщины присутствуют признаки насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Дмитрий Пузиков был отравлен в 2012 году. Его вдову Екатерину Сокирскую в течение пяти лет пытались осудить за смерть мужа, но в итоге апелляционная инстанция оправдала женщину.

- Пятеро боевиков уничтожены в пригороде Нальчика. По данным НАК, бандиты планировали "преступления террористической направленности". Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также ношении и хранении оружия и взрывчатки.