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Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России.

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации

"Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России", - гласит преамбула к документу.

В нем подчеркивается, что "Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны".

Отмечается, что "действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками". Подчеркивается, что ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником.

Увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав. Космическое и информационное пространства активно осваиваются как новые сферы ведения военных действий, следует из документа.

Там говорится, что Россия в случае недружественных действий иностранных государств в отношении страны, в том числе применения санкций, по-прежнему оставляет за собой право применять симметричные и ассиметричные меры.

В конце мая сообщалось, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России новую стратегию национальной безопасности страны и новые угрозы для ее граждан.

Ранее замсекретаря Совбеза Сергей Вахруков сообщил "Интерфаксу", что разработанный на тот момент проект - это не полностью новая стратегия, а обновленная редакция действующей стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом 31 декабря 2015 года.

Стратегия нацбезопасности - базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты государства, цели и задачи в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

Нацбезопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности - прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую и безопасность личности.

Владимир Путин

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