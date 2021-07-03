Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 183 040 227+398 836

Пятеро боевиков уничтожены в пригороде Нальчика

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика убиты пять боевиков, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет.

Как заявили в комитете, спецслужбы получили информацию о скрывающейся в пригороде Нальчика группе боевиков, которые планировали теракты.

Около трех часов утра злоумышленники были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сказали в НАК.

Новость дополняется

Нальчик НАК

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июля

Ракетный катер РФ направили к украинскому рыболовецкому судну

В Ижевске ликвидировали последствия утечки хлора

Более 10 военных самолетов РФ провели учебные полеты над Черным морем

Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ

Мишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭ
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременных

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона
Пандемия коронавируса

Туристам с 1 августа разрешат привиться по приезде на Кубань

Что произошло за день: пятница, 2 июля

В Ижевске произошел выброс хлора

В Ижевске произошел выброс хлора
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');