Пятеро боевиков уничтожены в пригороде Нальчика

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика убиты пять боевиков, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет.

Как заявили в комитете, спецслужбы получили информацию о скрывающейся в пригороде Нальчика группе боевиков, которые планировали теракты.

Около трех часов утра злоумышленники были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сказали в НАК.

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