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Уголовные дела заведены после ликвидации боевиков в КБР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило два уголовных дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также ношению и хранению оружия и взрывчатки, после ликвидации пяти боевиков на территории республики.

В сообщении говорится, что по версии следствия, рано утром 3 июля сотрудники УФСБ России по КБР и МВД по КБР установили местонахождения членов НВФ. Силовики обнаружили и блокировали две вооруженные группы общей численностью пять человек.

В ответ на требование сдаться члены вооруженных групп открыли по силовикам огонь и были ликвидированы ответной стрельбой.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика 3 июля были убиты пять боевиков, планировавших преступления террористической направленности.

Кабардино-Балкария КБР СКР

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