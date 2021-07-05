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Два детских лагеря в Свердловской области эвакуируют из-за затопления

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Верхней Салде из двух загородных детских лагерей вывезут около 300 детей из-з затопления территории, сообщил департамент информполитики Свердловской области. Детей вывезут в ДК "Огарково", оттуда их заберут родители.

Эвакуировать детей поручил губернатор Евгений Куйвашев. Он также поручил Министерству общественной безопасности организовать на месте работу по ликвидации последствий аварии.

Всего в Свердловской области из-за дождевого паводка подтопило здания в Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщала, что на заседании комиссии Верхнесалдинского городского округа решили ввести режим ЧС. В Верхней Салде подтоплены участки 79 жилых домов, а также дома, расположенные в коллективных садах, селевой поток размыло дорогу в деревню Нелоба, а также затруднил проезд в деревню Никитино. Местные власти в Верхней Салде развернули пункты для временного сбора людей и обеспечения пострадавших горячим питанием и вещами первой необходимости.

Верхняя Салда Свердловская область Евгений Куйвашев

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